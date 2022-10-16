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Происшествия16 октября 2022 9:18

Два человека погибли при столкновении грузовиков в Дагестане

Личности жертв аварии устанавливаются
Алина МАКСИМОВА

В Буйнакском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. Вечером 15 октября на трассе «Буйнакск – Унцукуль» водитель «МАЗа» из-за заноса полуприцепа на встречку столкнулся с грузовой «Газелью».

В результате аварии погибли два человека – водитель и пассажир «Газели». Личности жертв устанавливаются.

43-летний водитель «МАЗа», житель пригорода Махачкалы, не пострадал.

В пресс-службе МВД по Дагестану отмечают, что информация о причинах столкновения автомобилей – предварительная. В обстоятельствах происшествия разбираются представители правоохранительных органов.