Два человека погибли при столкновении грузовиков в Дагестане

В Буйнакском районе Дагестана произошло смертельное ДТП. Вечером 15 октября на трассе «Буйнакск – Унцукуль» водитель «МАЗа» из-за заноса полуприцепа на встречку столкнулся с грузовой «Газелью».

В результате аварии погибли два человека – водитель и пассажир «Газели». Личности жертв устанавливаются.

43-летний водитель «МАЗа», житель пригорода Махачкалы, не пострадал.

В пресс-службе МВД по Дагестану отмечают, что информация о причинах столкновения автомобилей – предварительная. В обстоятельствах происшествия разбираются представители правоохранительных органов.