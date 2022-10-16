Жительница Ставрополя отдала мошенникам более 500 тысяч рублей

Жительница Ставрополя поверила мошенникам и лишилась 560 тысяч рублей, взятых в кредит. Обманутая 58-летняя горожанка обратилась в полицию, где рассказала подробности инцидента.

По ее словам, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником банка, сообщил о том, что кто-то в данный момент пытается оформить на нее кредит. Он убедило ее самой оформить кредит, чтобы, якобы, аннулировать заявки злоумышленника. После оформления процедуры женщина перевела все деньги на незнакомые счета по указанию собеседника.

Спустя время ставропольчанка поняла, что ее одурачил и поспешила в полицию.

- Следственным отделом №2 СУ УМВД России по городу Ставрополю по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.