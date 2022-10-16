На Ставрополье задержали мужчину с бутылкой спиртного и пакетом марихуаны

В Новоалександровском округе патрульные задержали мужчину за распитие спиртных напитков в общественном месте. 55-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. При досмотре стражи порядка изъяли у него пакет с растительным веществом.

Выяснилось, что содержимое пакета – марихуана. По данным, пресс-службы ГУ МВД по Ставропольскому краю, общий вес наркотического средства составил порядка 300 граммов.

Мужчина взят под арест. В отношении него заведено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».