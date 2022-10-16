В Минводах неисправный парковочный терминал вместо приема оплаты выдал иностранцу 200 купюр

Инцидент произошел на стоянке на привокзальной площади в Минводах. 24-летний иностранец собирался оплатить стоянку, но из-за системного сбоя терминал внезапно выдал ему 200 купюр различного номинала. Мужчина забрал деньги, всего 17200 рублей, и уехал.

О происшествии в полицию заявил сотрудник аэровокзального комплекса.

Стражам порядка удалось установить личность и местонахождение иностранца. Выяснилось, что гражданин ближнего зарубежья находился в России с нарушениями миграционного законодательства.

В отношении него составлен административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.