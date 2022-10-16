В Пятигорске впервые состоялся инклюзивный спортфестиваль

В Пятигорске на стадионе «Центральный» впервые состоялся инклюзивный спортивный фестиваль. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья в тандеме с атлетами участвовали в парном забеге. Пары подбирались по возрасту. «Двойки», держась за ленточку, преодолевали две дистанции – 200 и 400 метров.

Главной целью фестиваля организаторы отметили активное вовлечение в социальную жизнь людей с ОВЗ и инвалидностью.

Победителей выбирали в двух категориях - среди детей до 18 лет и взрослых до 60. Наградой стали ценные призы и грамоты.

- Инклюзия в спорте дает возможность людям с ментальными и физическими нарушениями заниматься спортом вместе (и наравне!) с типично развивающимися спортсменами. Мы призываем людей поддерживать друг друга! – отметили в оргкомитете спортивного фестиваля.