За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 299 человек

На Ставрополье снизился уровень заболеваемости коронавирусом: за последние сутки с 16 на 17 октября от коронавируса выздоровели почти 300 человек, а заболели – 54, среди которых 9 детей. Госпитализация понадобилась 17 пациентам, из которых 5 – несовершеннолетние.

— За минувшие сутки еще 299 человек выписаны из-под наблюдения врачей. Уровень заболеваемости существенно снизился. Однако помнить о правилах эпидпрофилактики все так же важно, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Вакцинация продолжается: первый компонент вакцины получили 209 человек, а второй – 133. Количество тестов от коронавируса на сегодняшний день составило 4 млн 645 тысяч 773.

На вчерашний день, с 15 на 16 октября, коронавирус выявили у 152 человек. Уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе продолжил снижаться и дошел до отметки, на сегодняшний день, в 54 пациента. Ситуацию с заболеваемостью держат на контроле.