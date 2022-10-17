На дорогах Ставрополья утром 17 октября туман снизил видимость

На большей части дороги «Кавказ», «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды» в КавМинводах, а также в краевой столице автоинспекторы заметили сильный туман, из-за которого видимость проезжей части снизилась. Инспекторы просят быть внимательнее на дороге.

— Снижайте скорость, помните, в тумане предметы появляются неожиданно и кажутся дальше, чем есть на самом деле, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Также инспекторы просят избегать необдуманных маневров, держать дистанцию и быть внимательными там, где могут появиться пешеходы. Тем, кто проходит по местности с туманом на своих двоих, тоже следует быть осторожными, выходя на проезжую часть, убедиться в безопасности.

Некоторые водители, решившие поехать пьяными, не остановятся даже из-за пониженной туманом видимости. Только в субботу, 15 октября, инспекторы поймали 48 нетрезвых водителей. Из них трое станут фигурантами уголовного дела.