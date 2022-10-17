В машине на парковке торгового центра в Ставрополе полицейские обнаружили 34 грамма мефедрона

В Ставрополе сотрудники полиции на подземной парковке торгового центра «Базар», действуя по наводке, осмотрели автомобиль «Лада Приора», в котором было обнаружено 34 грамма мефедрона. Владельца задержали, им оказался 31-летний местный житель.

— Наркокурьер планировал расфасовать запрещенные вещества на разовые дозы и распространить бесконтактным способом на территории краевой столицы, – пишет пресс-служба Антинаркотической комиссии Ставропольского края.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. За попытку распространить запрещенные вещества ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Также на Ставрополье задержали мужчину с бутылкой алкоголя и пакетом марихуаны, в котором было 300 граммов запрещенной травы. Правоохранители задержали 55-летнего жителя Новоалександровского округа за распитие алкоголя в общественном месте. Вместо административной ответственности мужчина ответит за уголовное преступление.