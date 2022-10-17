Ставропольский предприниматель подозревается в уклонении от налогов на 19,5 млн

По данным следствия, с 2017 года по 2019 год подозреваемый директор общества с ограниченной ответственностью уклонялся от уплаты налогов, представляя в налоговую декларации с ложной информацией. Общая сумма задолженности за этот период составила более 19,5 млн рублей.

— В настоящее время следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю. Мужчине грозит крупный штраф и тюремный срок.

В Минеральных водах также возбудили уголовное дело на денежной основе. Только вместо уклонения от налогов 24-летнему иностранцу попался неисправный парковочный терминал, который выдал ему 200 купюр суммой в 17200 рублей. Мужчина не растерялся и присвоил деньги себе.