Из Минеральных вод мобилизованные выехали на боевую подготовку

В воскресенье, 16 октября, из Минвод выехала партия мобилизованных бойцов. Сперва они пройдут боевую подготовку, а после вместе со всем необходимым снаряжением отправятся на специальную военную операцию. Об этом сегодня, 17 октября, в своих официальных соцсетях сообщил глава Минераловодского округа Вячеслав Сергиенко.

— Стараемся обеспечивать наших мобилизованных всем необходимым: передаем теплые вещи, нательное белье. Непосредственно в части довезем нашим ребятам дополнительные комплекты обуви, личные аптечки, спальные мешки, газовые горелки и много другое, – пишет глава города.

Также в округе создается резерв вещей – от зимних курток и дождевиков до лопат, термосов и рюкзаков.

Тем временем в Ставрополе 39 семей мобилизованных получили поддержку после того, как их взяли под патронаж. Школьники и дошкольники посещают учреждения вблизи дома, а некоторым семьям помогли с получением субсидий.