В Ставрополе на Северном обходе фура попала в аварию

Фото: соцсети

В соцсети попали фотографии аварии на Северном обходе Ставрополя. На трассе вблизи Ставрополя, Михайловска и Надежды, неподалеку от ставропольского аэропорта образовалась сильная пробка из-за перекрывшего дорогу большегруза. Также в аварии пострадала по крайней мере одна легковая машина. Сообщается, что авария произошла утром.

Фото: Яндекс.карты

— По предварительным данным, водитель автомобиля Хендэ Гетц, совершая маневр обгона, не рассчитала расстояние и допустила столкновение со встречным КАМАЗом, водитель которого, пытаясь избежать столкновения, прижался к обочине, но по инерции транспорт развернуло поперек дороги, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Фото: соцсети

Как видно на фотографиях, две полосы движения перекрыты, машины объезжают фуру. Сообщается, что транспорт эвакуируют, а движение восстановят в течение получаса.

Предстоит узнать, был ли один из водителей в состоянии алкогольного опьянения. Однако 237 водителям, которых за неделю с 10 по 16 октября поймали за пьяным вождением, не придется заботится о состоянии машин. Права забрали у 200 нарушителей, а еще 37 сели за руль предварительно выпив уже во второй раз, за что им грозит уголовная ответственность.