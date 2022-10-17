Прямые выплаты и новые цифровые сервисы: преимущества и результаты внедрения на Ставрополье

О новых цифровых сервисах, изменивших механизмы получения инвалидами технических средств реабилитации, преимуществах прямых выплат, о социализации и реабилитации работников, пострадавших на производстве, и в целом об итогах деятельности ФСС РФ за 2022 год расскажут спикеры Круглого стола Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 19 октября в 14:00 по адресу: Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 3/1.

Темы для обсуждения на Круглом столе: Основные направления деятельности ФСС РФ, анализ итогов работы за 2022 год.

«Дополнительный плюс к получению технических средств реабилитации». Новые цифровые механизмы, получения инвалидами технических средств реабилитации.

«Новые проактивные выплаты». Основные преимущества и результаты внедрения прямых выплат на территории Ставропольского края.

«Вернуть пострадавших к трудовой и активной жизни». Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.

«Преимущества электронных родовых сертификатов для будущих мам и медучреждений»

Итоги Круглого стола.

Спикеры Круглого стола:

Александр Александрович ПИСАРЕНКО, управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;

Марина Михайловна ДИМИДЕНКО, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ-СРО ФСС РФ;

Галина Владимировна ГАЛАГУШ, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ;

Ирина Юрьевна БОЙЦОВА, начальник отдела страхования профессиональных рисков РО ФСС;

Елена НАГОРНАЯ, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ.