Прямые выплаты и новые цифровые сервисы: преимущества и результаты внедрения на Ставрополье

О новых цифровых сервисах, изменивших механизмы получения инвалидами технических средств реабилитации, преимуществах прямых выплат, о социализации и реабилитации работников, пострадавших на производстве, и в целом об итогах деятельности ФСС РФ за 2022 год расскажут спикеры Круглого стола Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 19 октября в 14:00 по адресу: Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 3/1.
Темы для обсуждения на Круглом столе: Основные направления деятельности ФСС РФ, анализ итогов работы за 2022 год.
«Дополнительный плюс к получению технических средств реабилитации». Новые цифровые механизмы, получения инвалидами технических средств реабилитации.
«Новые проактивные выплаты». Основные преимущества и результаты внедрения прямых выплат на территории Ставропольского края.
«Вернуть пострадавших к трудовой и активной жизни». Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация пострадавших на производстве.
«Преимущества электронных родовых сертификатов для будущих мам и медучреждений»
Итоги Круглого стола.
Спикеры Круглого стола:
Александр Александрович ПИСАРЕНКО, управляющий Ставропольским региональным отделением Фонда социального страхования РФ;
Марина Михайловна ДИМИДЕНКО, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам ГУ-СРО ФСС РФ;
Галина Владимировна ГАЛАГУШ, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации ГУ-СРО ФСС РФ;
Ирина Юрьевна БОЙЦОВА, начальник отдела страхования профессиональных рисков РО ФСС;
Елена НАГОРНАЯ, заместитель начальника отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ГУ-СРО ФСС РФ.