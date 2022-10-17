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Общество17 октября 2022 11:53

В районе железнодорожного вокзала Ставрополя мобильный интернет МТС стал вдвое быстрее

Инфраструктурное улучшение на сети заметят как жители так и гости краевого центра
Источник:kp.ru
Качество связи стало лучше на улицах Заводской, Макаренко, Гражданской, Апанасенковской и в нижней части проспекта Карла Маркса. Фото: stavropol.mts.ru

Качество связи стало лучше на улицах Заводской, Макаренко, Гражданской, Апанасенковской и в нижней части проспекта Карла Маркса. Фото: stavropol.mts.ru

Железнодорожный вокзал Ставрополя - это не просто «лицо» города и важный инфраструктурный объект, но и одна из главных туристических достопримечательностей столицы края. Кроме того, рядом с вокзалом расположено много жилых домов, социальных и культурных объектов.

Инфраструктурное улучшение на сети МТС заметят как жители, так и гости краевого центра.

Качество связи стало лучше на улицах Заводской, Макаренко, Гражданской, Апанасенковской и в нижней части проспекта Карла Маркса. Местные жители смогут теперь активнее общаться в соцсетях, обмениваться видео, проходить онлайн-обучение, а прибывающие в Ставрополь пассажиры железнодорожного транспорта - быстро находить информацию о городе, вызывать такси или сообщать близким о том, что они доехали.