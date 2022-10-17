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Происшествия17 октября 2022 12:06

Пожилой водитель в Ставрополе из-за проблем со здоровьем врезался в стену

81-летний пенсионер получил легкие травмы
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 16 октября примерно в 11:30 на Старомарьевском шоссе водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением, наехал на бордюр, потом на встречную и доехал до бетонной стены, где остановился. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 81-летний водитель отделался незначительными травмами, он был осмотрен на месте ДТП медиками, ему назначено амбулаторное лечение, – пишет ведомство.

По словам пенсионера, во время движения он потерял сознание, а проснулся уже после остановки. Мужчина был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка.

Другая авария произошла вблизи Ставрополя: легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая после перекрыла две полосы. Сообщается, что водитель легковушки не рассчитала расстояние и допустила столкновение большегрузом, пытающимся избежать аварии и выехавшим в итоге на обочину.