Пожилой водитель в Ставрополе из-за проблем со здоровьем врезался в стену

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 16 октября примерно в 11:30 на Старомарьевском шоссе водитель «Дэу Матиз» не справился с управлением, наехал на бордюр, потом на встречную и доехал до бетонной стены, где остановился. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— 81-летний водитель отделался незначительными травмами, он был осмотрен на месте ДТП медиками, ему назначено амбулаторное лечение, – пишет ведомство.

По словам пенсионера, во время движения он потерял сознание, а проснулся уже после остановки. Мужчина был трезвый, злостным нарушителем правил дорожного движения не является. По факту аварии проводится проверка.

Другая авария произошла вблизи Ставрополя: легковой автомобиль столкнулся с фурой, которая после перекрыла две полосы. Сообщается, что водитель легковушки не рассчитала расстояние и допустила столкновение большегрузом, пытающимся избежать аварии и выехавшим в итоге на обочину.