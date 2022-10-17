В Шпаковском округе группа мобилизованных отправилась на военную подготовку

Сегодня, 17 октября, из Шпаковского округа Ставропольского края на военную подготовку в военную часть выехала группа мобилизованных. Перед отъездом им выдали все необходимое снаряжение с учетом похолодания. Глава округа Игорь Серов рассказал об этом в своих официальных соцсетях.

— Проводили сегодня очередную группу мобилизованных для участия в СВО. Также, как и всем ранее, вручили ребятам необходимое снаряжение от Шпаковского округа. Удачи всем при выполнении поставленных задач! Берегите себя! Помните, вас ждут дома, – пишет глава округа.

Также сегодня из Ессентуков выехала группа мобилизованных, среди которых был сотрудник городской мэрии. Мужчина поделился своим настроем, сказав, что «иначе нельзя».

Бойцы сперва отправляются на боевую подготовку, где их обучат необходимым навыкам. После солдаты направляются на специальную военную операцию на территории Украины. Мобилизованные постоянно получают посылки со снаряжением и припасами.