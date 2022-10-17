На выходных 15 и 16 октября пожарные трижды выезжали тушить транспорт

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На окраине станицы Георгиевской 15 октября комбайнер почуял дым в салоне. Среагировав, мужчина выехал на край поля и позвонил в экстренные службы. На место приехали пожарные, которые полили машину водой. Дальнейшего возгорания не было.

Вечером того же дня на 304 километре дороги «Кавказ» камазист заметил, что у него загорелось колесо на прицепе. Огнеборцы потушили возгорание, а после полили водой груз, чтобы исключить возможность дальнейшего возгорания.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На следующий день, 16 октября, сразу после полуночи пожарным поступил вызов о возгорании трактора в частном доме. Машина загорелась под навесом, была угроза возгорания дома.

— Пассовцы потушили пламя, не дав огню перекинуться дальше. А ведь близко от места возгорания находились ни о чем не подозревающие курочки и индюки. В результате слаженных действий пожарных удалось спасти хозяйство, – пишет пресс-служба ПАСС Ставропольского края.