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Общество17 октября 2022 13:45

Мобилизованным из Кисловодска отправили дополнительную экипировку

На данный момент бойцы проходят боевое слаживание
Данил Юрков

Лекарства, бензопилы, балаклавы, обмундирование – это получают призванные в рамках частичной мобилизации из Кисловодска. Поддержка продолжается, проходящие обучение бойцы получают все больше необходимого снаряжения. О доставке новых посылок рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

— Отвезли нашим мобилизованным офицерам дополнительный заказ. У наших героев все хорошо, все сыты и обуты. Проходят боевое слаживание. Спасибо всем, кто помогает в доукомплектовании наших парней, – пишет глава города в своих официальных соцсетях. Оснащение бойцов продолжится не только в Кисловодске, но и по всему региону.

Также на Ставрополье вновь проверяют магазины военной экипировки на повышенные цены. Последний раз контроль цен проводился 30 сентября. По итогам проверки недобросовестным магазинам будут выносится требования об уменьшении стоимость товара.