На зиму в Кисловодске закрыли бювет «Народный источник»

В Кисловодске бювет с минеральной водой закрыли на зиму, это связано с похолоданием в городе и регионе. Объект, как пояснили в администрации нацпарка «Кисловодский», нельзя использовать в холод, поэтому бювет законсервировали.

— Специалистами ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» проведены все необходимые консервационные работы системы, – пишет пресс-служба национального парка.

Бювет «Народный источник» расположен возле южного входа в Нарзанную галерею, со стороны фонтана «Лягушки». У него богатая история, которая берет начало еще в 1894 году. Весной 2023 года бювет откроется вновь.

Тем не менее, в Кисловодске не станет меньше интересного после закрытия бювета. Недавно бродячая собака подпевала музыканту-скрипачу. Людям понравилось выступление. Его сразу же сняли, а запись попала в «КП-Ставрополь».