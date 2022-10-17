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Общество17 октября 2022 14:24

На зиму в Кисловодске закрыли бювет «Народный источник»

Он и три нарзана не работают в холодное время года
Данил Юрков

В Кисловодске бювет с минеральной водой закрыли на зиму, это связано с похолоданием в городе и регионе. Объект, как пояснили в администрации нацпарка «Кисловодский», нельзя использовать в холод, поэтому бювет законсервировали.

— Специалистами ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» проведены все необходимые консервационные работы системы, – пишет пресс-служба национального парка.

Бювет «Народный источник» расположен возле южного входа в Нарзанную галерею, со стороны фонтана «Лягушки». У него богатая история, которая берет начало еще в 1894 году. Весной 2023 года бювет откроется вновь.

Тем не менее, в Кисловодске не станет меньше интересного после закрытия бювета. Недавно бродячая собака подпевала музыканту-скрипачу. Людям понравилось выступление. Его сразу же сняли, а запись попала в «КП-Ставрополь».