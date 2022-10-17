«Россети Северный Кавказ» в КЧР обновили 18 трансформаторов в распределительных сетях

Фото: «Россети Северный Кавказ»

Специалисты «Россети Северный Кавказ» за 9 месяцев текущего года заменили 18 силовых трансформаторов в распределительных сетях 10/0,4 кВ в Карачаево-Черкесии.

Обновление трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и установка новых трансформаторов выполнены в тех населенных пунктах республики, где идет интенсивное жилищное строительство, требующее дополнительных энергомощностей. Также новые трансформаторы установлены взамен вышедших из строя или отслуживших срок эксплуатации, что позволило улучшить качество электроснабжения потребителей.

Кроме этого, за январь-октябрь текущего года в распределительных сетях вместо ветхого провода специалистами филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» смонтировано 43 км более надежного и безопасного самонесущего изолированного (СИП). На воздушных линиях электропередачи 10/0,4 кВ заменено порядка 530 дефектных изоляторов, заменено или усилено почти 800 опор, отремонтировано более 220 трансформаторных пунктов.

Работа по замене энергообъектов, выработавших свой эксплуатационный ресурс, проводится в филиале «Карачаево-Черкесскэнерго» каждый год в рамках ремонтной и инвестиционной программ компании. Такой системный подход позволяет поэтапно обновлять сети низкого напряжения, по которым непосредственно осуществляется энергоснабжение потребителей Карачаево-Черкесии.