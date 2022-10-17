Еще одна группа мобилизованных отправилась из Пятигорска

Сегодня, 17 октября, из Пятигорска отправилась еще одна группа мобилизованных в составе 22 человек. Сперва они отправятся в военную часть для боевого слаживания, а после – на специальную военную операцию. Об этом рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

— Сегодня 22 земляка мобилизованы из Пятигорска, из них 12 – добровольцы. Ребята отправляются в воинскую часть для боевого слаживания. Продолжаем обеспечивать пятигорчан всем необходимым, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Также в Шпаковском округе проводили мобилизованных. Бойцов обеспечивают необходимым снаряжением и на церемонии отправления желают вернутся живыми, целыми и с победой.

Про семьи мобилизованных также не забывают. Уже 39 семей – после того как их взяли под патронаж – получили помощь. Дети теперь учатся возле домов, а взрослые смогли получить поддержку при оформлении документов на получение субсидий.