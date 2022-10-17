В ДТП с реанимобилем в центре Ставрополя пострадала фельдшер скорой

В понедельник, 17 октября, в центре Ставрополя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Около 16:00 на пересечении улиц Мира и Льва Толстого столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка, сообщает Госавтоинспекция региона.

В результате аварии пострадала фельдшер скорой. Женщину увезли в городскую больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель в Ставрополе врезался в стену из-за проблем со здоровьем. Мужчина получил незначительные травмы.