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Происшествия17 октября 2022 15:32

В ДТП с реанимобилем в центре Ставрополя пострадала фельдшер скорой

Пострадавшую доставили в городскую больницу
Инна МОРОЗОВА

В понедельник, 17 октября, в центре Ставрополя произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Около 16:00 на пересечении улиц Мира и Льва Толстого столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка, сообщает Госавтоинспекция региона.

В результате аварии пострадала фельдшер скорой. Женщину увезли в городскую больницу с травмами.

Обстоятельства ДТП устанавливает полиция.

Ранее сообщалось, что пожилой водитель в Ставрополе врезался в стену из-за проблем со здоровьем. Мужчина получил незначительные травмы.