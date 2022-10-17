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Общество17 октября 2022 16:45

39 млн рублей выделят Ставрополью на переселение граждан из аварийного жилья

Речь идет о расселении домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года
Инна МОРОЗОВА

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном выделении 24 млрд рублей на переселение граждан из аварийного жилья.

Ставропольский край получит на эти цели 39,4 млн рублей, средства поступят до конца 2022 года. Об этом сообщили в правительстве региона. Уточняется, что речь идет о расселении домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье вновь проверят цены на военную экипировку в торговых точках. Прошлая проверка прошла 30 сентября.