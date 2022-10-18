За минувшие сутки от коронавируса на Ставрополье выздоровели 448 человек

За сутки с 17 на 18 октября от коронавируса на Ставрополье выздоровели почти 500 человек, а заболели 83 человека, из которых 10 – дети. Госпитализация понадобилась 22 заболевшим, в том числе 1 несовершеннолетнему. Информацию о заболеваемости в своих социальных соцсетях дал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— За прошедший день выздоровело 448 человек. Уровень заболеваемости не растет. Летальных исходов зарегистрировано не было. Будьте здоровы и берегите себя! – пишет глава региона.

Первый компонент вакцины за последние сутки получили 692 человека, а второй – 429. Губернатор напоминает о необходимости вакцинации и ревакцинации, а также о мерах эпидпрофилактики.

Примечательно, что за все время пандемии на Ставрополье заболели 240 тысяч человек, а выздоровели – 228 тысяч. Количество выздоровлений догоняет заболеваемость.

Здоровье нужно всем – и заболевшим коронавирусом, и даже водителям. Так, 81-летний водитель в Ставрополе попал в аварию из-за проблем со здоровьем.