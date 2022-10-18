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Общество18 октября 2022 5:39

На Ставрополье 18 октября опустился густой туман

В краевой столицы, ближайших территориях и КавМинводах
Данил Юрков

Сегодня, 18 октября, на Ставрополье, как и вчера, на территорию Ставропольского края опустился густой туман. В пресс-службе Госавтоинспекции описали природное явление и попросили быть осторожными на дороге. Ведомство отмечает, что туман опустился в разных местах края, в том числе и на трассе, из-за чего следует быть аккуратным на дороге.

— Снижайте скорость, не забывайте включить габариты, не совершайте необдуманные маневры обгона и опережения. Соблюдайте дистанцию и боковой интервал. Помните, предметы в тумане находятся ближе, чем кажется, – пишет ведомство.

Густой туман наблюдается в Ставрополе, ближайших территориях, в регионе Кавказских Минеральных Вод, дороги «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» в Левокумском округе, а также на 256 километре трассы «Кавказ» Кочубеевского округа. Водителей просят быть осторожными.