В Пятигорске 18 октября отключат свет по пяти адресам

Утром 18 октября стало известно о выключении света в Пятигорске из-за ревизионных работ в подстанции. Одна улица по пяти адресам останется без электроэнергии с 13:00 до 17:00. Об этом сообщила городская пресс-служба.

— 18 октября планируются отключения электроэнергии в городе Пятигорске в связи с ревизионными работами в подстанции по следующим адресам: улица Университетская, 32б, 34, 36, 36а, 38, – пишет ведомство.

После окончания работ подстанция продолжит работать в штатном режиме, а в отключенные от света адреса вернется электричество.

На Ставрополье проверяют не только работу подстанции, но и магазины военной экипировки. Так, будет проведен еще один мониторинг цен на товары для мобилизованных. Последняя проверка проводилась 30 сентября. Магазинам с завышенной ценой будут выноситься требования по урегулированию стоимости.