Участковый из Пятигорска победил на региональном этапе всероссийского конкурса

Фото: пресс-служба администрации города Пятигорск

Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Народный участковый» определен. Им оказался Виталий Сухень из города Пятигорска, работающий в микрорайоне Белая Ромашка. Городская пресс-служба рассказала об участковом, ссылаясь на слова отдела МВД.

— Участковый ежедневно проводит работу по предупреждению правонарушений, пресечению преступлений, осуществляет прием граждан и выезжает на происшествия.

Сам же победитель, говоря о службе, признается, что нашел свое призвание, – пишет ведомство.

Пройдя второй этап участковый представит край на федеральном, заключительном, уровне конкурса «Народный участковый-2022».

Тем временем в Пятигорске 18 октября ожидается отключение электричества по пяти адресам. Это связано с ревизионными работами в подстанции. Ограничение продлится с 13:00 по 17:00, а после свет вернут, а подстанция продолжит работать в штатном режиме.