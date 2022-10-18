Ставропольского чиновника наградили медалью после отпуска в зоне спецоперации

Фото: пресс-служба администрации Предгорного округа

В Предгорном округе Ставропольского края чиновнику, который вместо отпуска решил поехать на специальную военную операцию, выдали награду. После того, как Илья Жадан не брал отпускные, весной 2022 года чиновник решил отойти от работы и взять отпуск. Правда, вместо отдыха было решено поехать в зону боевых действий.

— Илья подошёл ко мне с единственной фразой: «Мне нужно в зону проведения СВО. Отпустите. Буду служить». Я был горд и с уважением отнесся к его выбору, – рассказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

В итоге мужчина ушел добровольцем на передовую. За проявленное мужество чиновник получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Также из Ессентуков на спецоперацию уехал сотрудник мэрии города. Он поделился своим боевым настроем, сказав, что «иначе нельзя». Всем бойцам выдали необходимое снаряжение, теперь они пройдут военную подготовку.