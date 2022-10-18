В Ставрополе от гриппа привились 97 тысяч человек

С начала прививочной кампании против гриппа, которую начали в сентябре, в Ставрополе привились 97 тысяч человек. Для того, чтобы получить вакцину, надо взять полис и прописку, а после прийти в поликлинику по месту жительства. Также бригады медиков выезжают к рабочим и учащимся.

— В школах и садах с письменного согласия родителей от гриппа и ОРВИ уже вакцинировались почти 24,5 тысяч детей, а также более 6,6 тысяч работников, – рассказал глава города Иван Ульянченко. Однако люди продолжают прививаться от гриппа, так как опасность заразиться остается.

Тем временем от коронавируса на Ставрополье за сутки выздоровели 448 человек. Вакцинация также продолжается: с 17 на 18 октября первый компонент получили 692 человека, а второй – 429. Все еще останется необходимость вакцинации и ревакцинации, а также эпидпрофилактики.