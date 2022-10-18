На всей территории Ставрополья стартовал отопительный сезон

Сегодня, 18 октября, вступают в силу решения глав Георгиевского, Кировского и Труновского округов о запуске отопления. Тем самым на всей территории Ставропольского края начнется отопительный сезон. Информацией в своих социальных сетях поделился министр ЖКХ Александр Рябикин.

— Все котельные работают штатно. Напомню, что запуск системы теплоснабжения – это сложный технологический процесс, в котором задействованы представители ресурсоснабжающей организации с одной стороны и компании, управляющей многоквартирным домом, – с другой, – пишет министр.

Также он отметил, что практика показывает, что тепло после запуска систем могут подать через 1 день, но процесс может затянуться до 4 дней.

Тем временем в Пятигорске 18 октября отключат свет по пяти адресам из-за ревизионных работ в подстанции. Одна улица по пяти адресам останется без электроэнергии с 13:00 до 17:00.