Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2022 7:07

На всей территории Ставрополья стартовал отопительный сезон

Регион полностью перешел на зимний режим
Данил Юрков

Сегодня, 18 октября, вступают в силу решения глав Георгиевского, Кировского и Труновского округов о запуске отопления. Тем самым на всей территории Ставропольского края начнется отопительный сезон. Информацией в своих социальных сетях поделился министр ЖКХ Александр Рябикин.

— Все котельные работают штатно. Напомню, что запуск системы теплоснабжения – это сложный технологический процесс, в котором задействованы представители ресурсоснабжающей организации с одной стороны и компании, управляющей многоквартирным домом, – с другой, – пишет министр.

Также он отметил, что практика показывает, что тепло после запуска систем могут подать через 1 день, но процесс может затянуться до 4 дней.

Тем временем в Пятигорске 18 октября отключат свет по пяти адресам из-за ревизионных работ в подстанции. Одна улица по пяти адресам останется без электроэнергии с 13:00 до 17:00.