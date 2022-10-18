В роддом и еще 16 учреждений Кисловодска поступили сообщения о минировании

Сегодня, 18 октября, поступила информация о минировании социальных учреждений. Спецслужбы выдвинулись на место, а людей в срочном порядке эвакуируют из зданий. После осмотра мест, про которые говорят анонимные злоумышленники, часто не находят ничего взрывоопасного. Людей, однако, выводят для их безопасности.

— Проводится эвакуация школ NN 1, 4, 8, 9, 19, детского сада N 15, роддома, дельфинария, школы для слепых, двух музыкальных школ, зданий почты на ул. Калинина и Цандера, ЗАГСа, санатория "Смена", частной школы английского языка на ул. Седлогорской, – пишет в своих официальных соцсетях глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Злоумышленники остаются анонимными, иногда лишь вычисляют хулиганов, звонящий в экстренные службы с сообщениями о якобы минировании. Как, например, пьяный ставрополец, которого выгнали из автобуса за потасовку. Мужчина позвонил правоохранителям и сообщил о бомбе. Теперь ему грозит уголовная ответственность.