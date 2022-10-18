В Ставрополе электросамокатчик попал под колеса машины

Фото: пресс-служба ГИБДД города Ставрополя

По предварительным данным, в Ставрополе 17 октября в 11:20 водитель «HYUNDAI», выезжая из двора многоквартирного дома на улице Лермонтова, наехал на пешехода на электросамокате. Сбитый 43-летний мужчина обратился в больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

— Водитель автомобиля «HYUNDAI» к административной ответственности в период с 2020 года не привлекалась, в момент ДТП была трезва. По факту происшествия проводится проверка, – пишет пресс-служба ГИБДД города Ставрополя. Жизни и здоровью самокатчика ничего не угрожает.

В другой аварии в центре Ставрополя пострадала фельдшер кареты скорой помощи. Примерно в 16:00 на пересечении улиц Мира и Льва Толстого столкнулись автомобиль скорой помощи и иномарка. Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельство происшествия на данный момент выясняются сотрудниками автоинспекции.