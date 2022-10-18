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Происшествия18 октября 2022 9:47

Имущество экс-автоинспектора Ставрополя вернули в доход государства

Решение суда в законную силу не вступило
Данил Юрков

Прокуратура провела проверку коррупции и установила, что за период с 2016 по 2018 годов доход автоинспектора и членов его семьи составил более 1,6 млн рублей, а расходы – более 5,3 млн рублей. Началась проверка и контроль расходов должностного лица. В результате чего выяснилось, что расходов у инспектора больше, чем расходов. Ввиду этого мужчина уволен из органов в связи с утратой доверия. Однако после проверок всплыла новая информация:

— Прокурорской проверкой установлено, что инспектор безопасности дорожного движения МРЭО ГИБДД города Ставрополя в 2018 году приобрел земельный участок площадью 553 квадратных метров, где позднее был возведен двухэтажный дом. При этом сведений о законности источников, за счет которых осуществлены покупка и строительство, не представлено, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Ведомство направило запрос в суд, чтобы изъять незаконно приобретенную собственность, переведя его в доход государства. Суд одобрил запрос: земельный участок и дом общей суммой в 4,9 млн рублей были отданы государству.