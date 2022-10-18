Жители Невинномысска собрали 45 млн рублей для мобилизованных

С 23 сентября до 17 октября в Невинномысске собрали 45 млн 212 тысяч рублей на помощь мобилизованным, из которых было потрачено 39 млн 847 тысяч рублей. Только за последние 10 дней было собрано почти 5 млн. Об этом сообщил глава города Михаил Миненков.

— Наши предприниматели отдельно передали для отправки по заявкам воинских частей: бензопилы, генератор, квадрокоптеры, сумки, лекарства, газовые горелки и баллоны к ним, средства гигиены, тепловизоры, 6 автомобилей, средства ориентирования, строительные материалы, консервы и другое, – пишет глава города в своих официальных соцсетях.

Также напомним, что мобилизованным из Кисловодска отправили дополнительную экипировку. На данный момент бойцы проходят боевое слаживание, а после отправятся на специальную военную операцию. Поддержка призванных солдат продолжается.