В Ессентуках 21 октября перекроют железнодорожный переезд

Фото: пресс-служба города Ессентуки

В городе Ессентуках Ставропольского края 21 октября 2022 года с 00:00 до 16:00 железнодорожный переезд будет закрыт из-за ремонтных работ. Автомобилистов просят смотреть на знаки объезда и заранее выбирать маршрут в объезд перекрытым путям.

— В целях обеспечения безопасности движения поездов, в связи с проведением ремонтных работ по асфальтированию проезжей части, вырезке выплеска нечетного пути железнодорожный переезд 43 километр пк 3 станции Ессентуки будет закрыт, – пишет пресс-служба города Ессентуки.

Пока в Ессентуках чинят дорогу, в Кисловодске неизвестные сообщили о возможных взрывчатых веществах в роддоме и еще 16 учреждениях, которые могут уничтожить здания и покалечить людей. Всех экстренно эвакуировали, спецслужбы проводят проверку. Злоумышленники остаются неизвестными.