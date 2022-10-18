Из Пятигорска в Ставрополь на вертолете эвакуировали 16-летнюю девочку

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Согласно данным Ставропольского Минздрава, 16-летняя девочка попала в аварию, из которой ей не удалось выйти ни с испугом, ни с легкими травмами. Самая тяжелая из множественных травм – черепно-мозговая. Пострадавшей оказали первую помощь в Пятигорске, со стабилизированным состоянием ее на вертолете отправили в Ставрополь.

Дальнейшее оказание помощь девочки будет проводится в краевой столице. Сообщается, что за два года работы экстренной эвакуации с помощью вертолета были транспортированы более 340 человек. О состоянии пострадавшей в этом происшествии девочки не сообщается. Причина аварии также неизвестна.

Другая авария произошла в краевой столице. Правда, пострадавший пешеход, которые передвигался на электросамокате, сам обратился в больницу – ему назначили амбулаторное лечение. Аварию выезжающей со двора машины и электросамоката проверяется автоинспекторами.