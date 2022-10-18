На Ставрополье с начала 2022 года в шесть раз увеличилось производство виски

На замену импортированного крепкого алкоголя на Ставрополье предлагают местную продукцию – вина, виски, коньяки. Виноделен в крае стало вдвое больше. Ставрополье заняло топ-5 регионов по количеству виноградников. Изготовлением виски в крае занимаются три предприятия, и объем их продукции за восемь месяцев составил 272,5 тысячи декалитров.

— Также наш край производит коньяки, которые пользуются спросом по всей России и за рубежом. Объемы производства коньяков в этом году достигли 11 млн литров, что почти на 20 процентов выше уровня прошлого года, – рассказал председатель комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

Ставропольские предприятия производят не только для себя, но и для мобилизованных. Так, в Невинномысске изготовили и отправили бойцам 22 печки-буржуйки. Они пригодятся, когда похолодает еще сильнее.