Светофоры Владикавказа могут погаснуть из-за долгов ВМБУ «Спецэкосервис» за потребленную электроэнергию

Ночной Владикавказ

ВМБУ «Спецэкосервис» из-за долгов перед филиалом «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» рискует быть ограниченным в энергоснабжении. Просроченная задолженность учреждения за потребленную электроэнергию превышает 5 млн рублей. В случае ее непогашения все энергопотребляющие объекты предприятия будут обесточены уже на следующей неделе. В их числе - светофоры города Владикавказа. Соответствующее уведомление с требованием немедленного погашения долга направленно в адрес ВМБУ «Спецэкосервис».

По словам заместителя директора филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» - директора отделения «Энергосбыт» Артура Хурсинова, гарантирующий поставщик осознает вероятные негативные последствия применяемых мер принудительного взыскания задолженности.

«Энергокомпания не имеет возможности отпускать электроэнергию в кредит или позволять пользоваться ею бесплатно ни одному своему абоненту. Поэтому официальными письмами о сложившейся ситуации извещены глава МВД и прокурор Северной Осетии, республиканский министр ЖКХ, топлива и энергетики и мэр города Владикавказа. Рассчитываем, что наше уведомление получит должную реакцию, и проблема неплатежей будет разрешена во избежание транспортного коллапса на дорогах столицы, спровоцированного неисполнением обязательств по платежам а энергоресурс», - подчеркнул Артур Хурсинов.