Воду из Комсомольского пруда в Ставрополе спускают к зиме

Из Комсака в Ставрополе в течение двух недель откачают 200 тысяч кубометров воды, оставив для комфортной зимовки рыб всего 60. Это сделано для того, чтобы было проще чистить дно водоема. С территории вокруг пруда постепенно убирается уличная мебель, буйки отправляются на сушу. Об этом в своих официальных соцсетях сообщил глава города Иван Ульянченко.

— Дежурство будет продолжено, основное внимание сейчас направлено на поддержание правопорядка на территории главного городского водоема. Для того чтобы вода не перемерзала в трубах, будет произведена консервация систем водоснабжения и автополивов, – пишет глава города.

Купаться на территории уже запрещено, однако гулять, заниматься спортом и наслаждаться природой можно на протяжении всего года. Спортивные площадки и лавочки, как и сама территория, будут открыты для посетителей.