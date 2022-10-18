Замминистра здравоохранения Ставрополья Наталья Звягинцева сменила министерство на место главного врача ставропольской краевой больницы. Информацию подтвердили в пресс-службе краевого минздрава. Ранее Наталья занималась рассмотрение вопросов оказания помощи взрослому населению, а также анализировала ситуацию с коронавирусом.

Замминистром она стала в 2020 году, однако сейчас она решила сменить вид деятельности. Кроме того, основную работу Звягинцева совмещает с преподаванием. Стоит отметить, что экс-замминистр начала свою медицинскую деятельность еще в 1997 году, а в 2006 она стала заместителем главного врача Шпаковской районной больницы. Поэтому можно надеяться на большой опыт врачебной практики нового главврача.

Разумеется, вскоре будет назначен новый новый замминистр здравоохранения Ставрополья. На данный момент нет информации о том, кто займет этот пост.