В Ставрополе автоинспекторы разбираются в аварии реанимобиля и легковушки

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе 17 октября примерно в 16:00 на пересечении улиц Мира и Льва Толстого с включенными, по словам водителя, маячками и специальным сигналом выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Водитель медицинской кареты не убедился в том, что его пропускают, и врезался в «Тойоту Камри», которая ехала на зеленый сигнал светофора. По инерции реанимобиль влетел в ограждение.

— С места ДТП в больницу была доставлена пассажир скорой (фельдшер).После оформления автоаварии за медпомощью обратились второй пассажир скорой (врач),а также водитель и пассажир Тойоты.Всем пострадавшим назначено амбулаторное лечение, – пишет пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель реанимобиля, 40-летний местный житель, за последние два года 15 раз привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а именно – скоростного режима. По факту аварии проводится проверка.