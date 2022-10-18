На Ставрополье созданы штабы поддержки семей мобилизованных

Во время пандемии ставропольские волонтеры оказывали помощь заболевшим коронавирусом. Теперь, когда заболеваемость пошла на спад, штабы помощи переформируют для поддержки семей мобилизованных. Помощь предусмотрена даже юридическая. Об этом сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

— Добровольческая помощь нам очень пригодится. Вижу ключевую задачу для Штабов в том, чтобы там знали поименно семьи участников специальной операции, сколько у них детей, ходят они школу или детский сад, кому нужна поддержка в лечении, а кому – в бытовых вопросах, – пишет глава региона в своих официальных соцсетях.

Тем временем жители и предприниматели Невинномысска собрали для помощи мобилизованным 45 млн рублей. Из них 39 млн уже потратили на покупку необходимого снаряжения для бойцов. Только за последние 10 дней было собрано почти 5 млн.