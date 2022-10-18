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Происшествия18 октября 2022 14:45

С начала 2022 года в авариях пострадал 131 несовершеннолетний

В 124 ДТП погибли 9 детей-пассажиров
Данил Юрков

Рост аварий, в которых несовершеннолетние пассажиры получают травмы, отмечается автоинспекторами Ставропольского края. Только с начала 2022 года произошло 124 ДТП, в которых пострадал 131 несовершеннолетний, а еще 9 погибли, отмечает пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

— Тяжких и смертельных последствий можно было избежать, если бы водители соблюдали правила перевозки: пристегивали детей ремнями и перевозили в детских удерживающих устройствах, – пишет ведомство. Водителей просят не пренебрегать безопасностью детей.

Отмечается, что за 2022 год более 22,5 тысяч привлекались к ответственности за нарушение правил перевозки несовершеннолетних пассажиров в возрасте до 7 лет. Они должны заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей. Ведомство напоминает, что детское кресло спасает ребенка от травм в аварии в 70% случаев и просит соблюдать меры безопасности и беречь жизни пассажиров.