В селе на Ставрополье открыли детский сад на 160 мест

В селе Московское Ставропольского края торжественно открыли детский сад на 160 мест, сообщает пресс-служба губернатора региона. В нем смогут заниматься малыши в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В детском саду оборудованы музыкальный и спортивный залы, бассейн, игровые площадки. Словом, есть все необходимое для комфортного пребывания воспитанников.

Отмечается, что объект возвели в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Ставрополье участвует в данной программе с 2020 года. За это время в селах региона построили 3 детсада и 7 спортивных площадок. Кроме того, обновили 18 учреждений здравоохранения, культуры и образования.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье создали штабы поддержки семей мобилизованных. Помогать родным бойцов будут волонтеры.