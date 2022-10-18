Жителям Ставрополья вернули 4 млн рублей за услуги ЖКХ после перерасчета

В Ставропольском крае проверили работу управляющих компаний. По итогам проверок за 9 месяцев текущего года было выявлено свыше тысячи нарушений.

Жителям Ставрополья после перерасчетов вернули 4,2 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. А управляющие компании оштрафовали на 8,3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава Госжилинспекции региона Сергей Соболев.

Ранее сообщалось, что на всей территории Ставропольского края начался отопительный сезон. Об этом написал в своих соцсетях министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Рябикин.