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Общество18 октября 2022 17:59

Жителям Ставрополья вернули 4 млн рублей за услуги ЖКХ после перерасчета

Управляющим компаниям выписали штрафы на 8 млн рублей
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае проверили работу управляющих компаний. По итогам проверок за 9 месяцев текущего года было выявлено свыше тысячи нарушений.

Жителям Ставрополья после перерасчетов вернули 4,2 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги. А управляющие компании оштрафовали на 8,3 млн рублей. Об этом сообщил журналистам глава Госжилинспекции региона Сергей Соболев.

Ранее сообщалось, что на всей территории Ставропольского края начался отопительный сезон. Об этом написал в своих соцсетях министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Рябикин.