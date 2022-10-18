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Общество18 октября 2022 19:57

Половина мобилизованных жителей Ставрополья получили единовременные выплаты

Им выплатили по 50 тысяч рублей
Инна МОРОЗОВА

В Ставропольском крае почти 50% мобилизованных получили единовременные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

Она напомнила, что подавать заявление на получение единовременной выплаты не нужно. Денежные средства выплачиваются по спискам военкоматов, у которых должен быть перечень реквизитов. Задержки с выплатами могут произойти, если какие-либо реквизиты в списке отсутствуют .

Мамонтова призвала граждан не беспокоиться, если сроки выплат затягиваются. По ее словам, деньги выплатят как только у военкомата появятся все данные, необходимые для того, чтобы включить человека в списки и подать их в Минсоцзащиты.

Ранее сообщалось, что ставропольцам вернули 4 млн рублей за жилищно-коммунальные услуги после перерасчета.