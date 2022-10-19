За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 457 человек

Уровень заболеваемости коронавирусом на Ставрополье почти не растет: за прошедшие сутки с 18 на 19 октября выздоровели почти полтысячи человек, а заболели – 144 человека, среди которых 13 – дети.

Госпитализация понадобилась 12 пациентам, среди которых 1 несовершеннолетний. Также врачи зарегистрировали смерть одного человека от коронавирусной инфекции.

— За минувшие сутки из-под наблюдения врачей выписаны еще 457 человек. Уровень заболеваемости практически не растет. Тем не менее, помнить о правилах эпидпрофилактики все так же важно, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Вакцинация в крае продолжается: только за последний день 2037 человек получили первый компонент вакцины, второй – 1079

Также напомним, что вчера, 18 октября, поступила информация о смене главврача ставропольской краевой больницы. На пост встала замминистра здравоохранения Ставрополья. О том, кого поставят на ее место, не сообщается.