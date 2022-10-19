Соцзащита Дагестана с 19 октября начнет прием заявлений на выплату в 100 тыс рублей мобилизованным

В Дагестане 19 октября 2022 года начнется работа по приему заявлений на единовременную выплату добровольцам и мобилизованным жителям республики. Прием заявлений будет осуществляться во всех учреждениях социальной защиты населения. Об этом сообщает Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.

По данным ведомства, подать заявление на выплату в 100 тысяч рублей может один из близких родственников добровольцев и мобилизованных.

Заявления будут рассматриваться рабочими группами из числа сотрудников муниципальных администраций, военкоматов и представителей республиканского Минтруда.

Отмечается, что выплаты будут производиться сразу после получения рабочей группой документов, подтверждающих факт добровольного участия в СВО или мобилизации и зачисления жителя республики в воинскую часть.