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Происшествия19 октября 2022 7:10

На Ставрополье пьяный водитель-бесправник спровоцировал аварию

Мужчина имел признаки опьянения, однако от прохождения теста отказался
Данил Юрков
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Советском округе Ставропольского края в селе Нины 18 октября примерно в 20:00 водитель «Семерки» поворачивал налево и врезался в двигавшуюся по встречной полосе «Пятерку». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края.

— В ДТП травмы получил 27-летний водитель «Семерки», при доставлении в больницу гражданин от освидетельствования на состояние опьянения отказался, – пишет ведомство.

Оказалось, что у водителя нет прав категории, при которой можно водить легковые автомобили, а также страховки. После этого в отношении мужчины составлено три административных протокола: за отказ от прохождения освидетельствования, вождение без права управления и за отсутствие страховки.

В общей сложности за эти нарушения водителю грозит штраф суммой до 45 тысяч рублей, а также у него на 2 года могут отнять права с другими категориями.