В тюрьму Ставрополья пытались пронести наркотики под видом шоколадных конфет

При досмотре продуктовой посылки в исправительной колонии Георгиевского округа Ставропольского края сотрудники обнаружили два брикета темно-коричневого цвета, напоминающие наркотики, которые спрятали в известных шоколадных конфетах. Посылка была доставлена из Москвы на имя 41-летнего осужденного, отбывающего срок в колонии.

— «Лжешоколадки» направлены на судебно-химическое исследование. В отношении отправителя посылки «с сюрпризом» проводится процессуальная проверка по признакам состава преступления, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края. Если отправитель окажется причастен к перевозке веществ, в отношении него будет возбуждено уголовное дело.

Вместо конфет 34 грамма синтетических наркотиков прятали в машине в краевой столице на парковке торгового центра. Владельца машины и, как предполагается, веществ задержали. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.