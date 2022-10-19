В Ставрополе благоустраивают сквер возле храма на улице Войтика

Общественники и прихожане храма на улице Войтика стали инициаторами благоустройства сквера. Территория будущего сквера расчищена, трава скошена, деревья обрезаны, а люди собраны. О том, как проходит работа рассказал глава города Иван Ульянченко.

— На участке возле храма высадили около 80 молодых деревьев и кустарников. Зеленую одежду города дополнили рябины, березы, можжевельник. Кроме того, в сквере уже установили несколько лавочек и урну, – рассказал глава города.

Изменения происходят не только в сквере возле храма, но и в городской больнице Ставрополя. Так, вчера, 18 октября, стало известно о смене главврача: пост заняла замминистра здравоохранения Ставрополья Наталья Звягинцева. Пока не сообщается, кого поставят на ее место в правительстве.